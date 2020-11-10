Парламент Башкирии отменит свой запрет на продажу кальянов и снюса детям

Закон башкирского парламента о запрете продажи кальянов детям утратит силу

Депутаты башкирского парламента на ближайшем пленарном заседании отменят свой запрет на продажу детям кальянов и снюса, принятый в феврале текущего года. Тем не менее это ограничение останется в силе. Дело в том, что соответствующий запрет был принят на федеральном уровне, и потребность в таком же республиканском законе отпала. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Нашему примеру последовали и другие парламенты, аналогичные законы довольно быстро появились в ряде других регионов. Параллельно за решение проблемы взялись на федеральном уровне – отметил председатель парламента. – Он [закон] полностью выполнил свою функцию, обеспечив в течение почти целого года защиту жизней и здоровья наших детей.

Толкачев добавил, что данный пример, когда закон сначала прошел в республиканском заксобрании, а затем получил свое развитие в масштабах страны, – не единственный. Так, в свое время Башкирия первой установила ограничение на ночную продажу алкоголя и ввела комендантский час для детей.