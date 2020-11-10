«В последний раз на телефон ответил парень»: в Уфе расследуют исчезновение 18-летней девушки

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.

В Башкирии с 26 октября не дает о себе знать 18-летняя Аделина Абзанова. Родные бьют тревогу – написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. «КП-Уфа» поговорила с сестрой девушки и узнала подробности исчезновения.

- Сами мы с района. Аделина уехала жить в Уфу, снимала там квартиру с подругой. С 26 октября перестала выходить на связь. Обычно я выложу что-то в Инстаграм – она сразу комментирует, пишет, лайкает. А тут молчание. Я начала ее искать, суетиться, а она не отвечает вообще. Где-то 8 дней назад мне удалось дозвониться до нее, на звонок ответил парень лет 20-ти, сказал – Нет тут никакой Аделины, - рассказала Диана. Девушка очень переживает за свою сестру и распространяет информацию по социальным сетям. С ее слов, Аделина может находиться в Дюртюлях – один раз она туда уезжала к друзьям.

Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Была одета в розовую куртку, черные брюки, бежевые кроссовки и бежевую шапку.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.