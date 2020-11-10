Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 62 человек

В Башкирии от коронавируса скончалось 62 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вновь – уже шестой день подряд – регистрируется смерть от коронавируса. Число жертв инфекции увеличилось до 62 человек. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба администрации главы республики.

За сутки COVID-19 был подтвержден у 105 жителей региона. Показатель прироста новых инфицированных превышает отметку в сто человек с 7 ноября. С начала пандемии заразилось 11 758 человек.

За все время от коронавируса вылечились 10 932 жителя, 92 из них – за последние сутки.

Активно сейчас болеют 764 человека: 280 лежат в больница, 475 переносят инфекцию в легкой форме дома на амбулаторном лечении.