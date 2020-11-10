В Башкирии ожидается резкое понижение температуры воздуха

В Башкирии в течение ближайших трех дней ожидается снег и минусовая температура Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в республике. По данным специалистов, ночью 12 ноября похолодает до -17°.

Сегодня днем, 10 ноября, на протяжении дня будет падать небольшой снег, в отдельных районах до умеренного Ветер ожидается западным, юго-западным, без порывов. Температура будет колебаться между +1, -4°.

Завтра, 11 ноября, характер погоды существенно не изменится. На отдельных участках дорог появится гололедица. Столбики термометров ночью покажут -3,-8°, днем +1,-4°.

12 ноября в Башкирию придет похолодание. Температура ночью не поднимется выше -5° (при прояснениях и вовсе прогнозируется -12,-17°), днем -1,-6°.