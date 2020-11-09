В Башкирии начались поиски пропавшей две недели назад 18-летней

Фото: «Лиза-Алерт»

В Башкирии пропала 18-летняя девушка. Волонтеры «Лиза-Алерт» начали распространять ее ориентировку в социальных сетях. Аделина Абзамова, по предоставленной информации, ушла из дома в Уфе еще 26 октября. На протяжении всего этого времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Одежда: черные брюки, розовую куртку, бежевые кроссовки и бежевую шапку.

Поисковики призвали сообщать им всю информацию о пропавшей. Для связи волонтеры оставили телефон 8 800 700 54 52.