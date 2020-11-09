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Минздрав раскрыл личность новой жертвы коронавируса

Всего от COVID-19 погиб 61 человек
Источник:kp.ru
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Минздрав Башкирии сегодня, 9 ноября, подтвердил официально смерть еще одного жителя республики от коронавируса. В настоящий момент, по информации ведомства, в регионе число жертв коронавируса достигло 61 человека.

В министерстве также раскрыли некоторые подробности о новой жертве опасной болезни, которая была зарегистрирована в течение последних 24 часов. По информации ведомства, скончалась 52-летняя женщина из Уфы. Из сопутствующих заболеваний у нее была диагностирована гипертоническая болезнь и ожирение второй степени.

Прирост зараженных коронавирусом, напомним, за сутки составил 106 жителей.