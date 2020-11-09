Потеряла ребенка на 8 месяце: молодая мама из Уфы едва не погибла во время прогулки с сыном

Потеряла ребенка на 8 месяце: молодая мама из Башкирии едва не погибла во время прогулки по городу Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно состояние 31-летней уфимки, которую вместе с пятилетним сыном сбил водитель «ГАЗели» на пешеходном переходе в микрорайоне Черниковка. К сожалению, беременная женщина потеряла ребенка на 8 месяце, перенесла серьезную операцию и сейчас находится в больнице. Ее пятилетний сын также получил серьезные травмы и разрывы внутренних органов. Мальчика прооперировали, удалили почку, и сейчас он находится под наблюдением врачей.

- Пациентка поступила в больницу с переломом бедра. Женщина была на 32 неделе беременности, ее сразу же прооперировали, сделали кесарево сечение, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Состояние еще тяжелое, но стабильное, вскоре ее переведут в отделение травматологии, - рассказал собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.

Напомним, что все произошло в минувшую пятницу, около 8 часов утра, когда женщина отводила сына в детский сад. Они переходили дорогу на «зебре», когда их сбила «ГАЗель».

– Одна из автомашин остановилась, чтобы уступить дорогу пешеходам, в то время «ГАЗель» продолжила движение и совершила на них наезд, – объяснили в региональной Госавтоинспекции.

Сам 26-летний водитель грузовика утверждает, что слишком поздно заметил пешехожов на дороге и не успел затормозить.

- Проехал пешеходный переход, увидел, как остановилась машина. Когда увидел, пытался затормозить, было поздно. Когда уже ударил их, вышел посмотреть – поднял ребенка и сказал, чтобы скорую вызвали, - рассказал мужчина дорожным полицейским.

По факту наезда на пешеходов начато разбирательство.