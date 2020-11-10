фото: ГК РБ по внешнеэкономическим связям

Япония хочет закупить у Башкирии съедобные ложки. Интерес к этому товару обозначило руководство Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Представителей азиатской стороны впечатлила презентация республиканской продукции, которую провел Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям.

Японцы отметили в съедобных ложках необычность применения и экологичность. Их делают из пряного или сладкого теста. Это позволяет уменьшить использование загрязняющего природу пластика. Кроме того, данная продукция является дополнением к различным блюдам и может рассматриваться как сувенир.

Председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева во время презентации отметила, что Башкирия готова сотрудничать с японскими партнерами и принять заказ на пилотную партию товара.