В Уфе под ковид-госпитали перепрофилировали корпуса двух больниц

В Башкирии для больных коронавирусом перепрофилированы пять тысяч коек

В Уфе за прошлую неделю корпуса двух больниц были перепрофилированы под лечение зараженных коронавирусом. Речь идет о 13-й городской больнице и госпитале ветеранов войн. Об этом 9 ноября на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

– В настоящий момент под лечение новой коронавирусной инфекции и внебольничной вирусной пневмонии у нас перепрофилированы пять тысяч коек, из них уровень занятости составляет 79%, 21% у нас находится в резерве [по обновленным данным Минздрава, свободный коечный фонд снизился до 18,6%], – рассказал чиновник.

Забелин добавил, что в Уфе еще есть резервы для пополнения коечного фонда. При необходимости под ковид-госпитали будут перепрофилированы корпус НИИ Глазных болезней и «дополнительные корпуса по другим стационарам».

Напомним, по состоянию на 9 ноября в Башкирии подтверждено 11 653 случаев коронавируса (+106 за сутки), выздоровели 10 840 (+86) человек и умер 61 (+1).