В Уфе на журналистку напали ночью в ресторане Фото: БСТ

В Уфе напали на журналистку Айгуль Хатыпову, которая участвовала в антиковидном рейде по увеселительным заведениям.

Началось все с того, что телеканал БСТ отправил съемочную группу присоединиться к рейду по развлекательным заведениям – из-за ужесточения антиковидного режима в Башкирии их работу ограничили до 23.00.

Одно из заведений продолжало работать, несмотря на запрет руководства региона. Там и произошел конфликт.

- У Айгуль отобрали телефон и вытолкнули из ресторана, чуть не сломав камеру, - сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

К счастью, девушка не получила серьезных травм. После того, как в дело вмешались чиновники Госкомитета Башкирии по торговле, в ресторане согласились пообщаться с журналистами. Тем не менее, в отношении начальства заведения составили протокол об административном нарушении.

Напомним, что сегодня глава республики Радий Хабиров разрешил работу ресторанов и баров до 00.00. В последний час заведения будут работать только на выход.