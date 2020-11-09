Уфимец расправился с женой и тещей, их тела смогли найти только через несколько дней

фото: СК РБ

В Следственном комитете Башкирии раскрыли подробности кровавой расправы над матерью и дочерью в Уфе. Тела убитых ножом женщин 44 и 69 лет пролежали в квартире три дня. До тех пор, пока 29 октября их не обнаружил родственник, который забеспокоился из-за того, что они долгое время не отвечали на звонки.

В СК после обнаружения трупов возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Сыщики установили, что к преступлению причастен 44-летний муж одной из погибших. Спустя несколько дней его удалось задержать, после чего он признался в содеянном и рассказал, что произошло в день убийства.

26 октября между пьяными супругами вспыхнула бытовая ссора, и в какой-то момент подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им свою жену. От полученных травм она скончалась на месте. Когда домой вернулась мать женщины, он зарезал и ее, после чего сбежал с места преступления и скрывался целых две недели в Уфе. Убийцу задержали в социальном центре для бездомных – он обратился туда за помощью.

Подозреваемому предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о том, чтобы оставить его под арестом в СИЗО.