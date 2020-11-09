Уфимские модели хотят обратиться в суд из-за «слитых» пикантных фотографий Фото: vk.com

Уфимские модели намерены обратиться с коллективным иском в суд, чтобы наказать человека, который «слил» их фотографии со съемок в интернет.

Напомним, что на минувших выходных в сети появились пикантные фотографии уфимок модельной внешности на фоне рабочего пространства одного из крупных предприятий Башкирии. Оказалось, что девушки участвовали в создании «взрослого» календаря для рабочих завода – они позировали в цехах и переговорной комнате в неглиже. Судя по всему, кто-то из находившихся в помещении сделал несколько фото на телефон и выложил в сеть, чем сильно раздосадовал моделей.

- Я и модели не выкладывали данные материалы. Я вообще не имела к ним доступа. В данном случае мы видим лишь один выход - подать коллективное заявление в суд. Вот только на кого? Вариантов немного кто мог слить, - риторически вопрошает одна из участниц съемок Сания Тимасова.