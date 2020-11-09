После публикации «КП-Уфа» в доме девочки-инвалида в Башкирии установили пандус

Несовершеннолетняя больна ДЦП и не может ходить.

В Стерлитамаке в одном из домов по улице Вокзальная проживает 11-летняя девочка Нана. Несовершеннолетняя больна ДЦП и не может ходить. Несколько лет родители пытались добиться пандуса в доме, но все было тщетно, и ее таскали на руках на лечение.

30 сентября мы опубликовали об этом заметку, и в этот же день власти связались с семьей и обещали, что пандус появится в доме до конца 2020 года.

Слово сдержали – сегодня, 9 ноября, в доме Наны установили пандус.

- Пришлось пройти нелегкий путь, чтобы установить эту металлическую конструкцию, которая облегчит жизнь не только Нане, но и молодым мамочкам с колясками, - сказали волонтеры.