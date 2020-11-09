Житель Уфы стал миллионером за 40 рублей

Уфимец выиграл 1,6 млн рублей

Житель Уфы выиграл в лотерею 1,6 млн рублей. Об этом 9 ноября сообщили представители государственной лотереи «Столото».

Участник из башкирской столицы стал победителем 21 856-го тиража «Спортлото «5 из 36». Он угадал все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадал – во втором.

– Новоиспеченный миллионер из Уфы пока не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильной версии сайта «Столото» всего за 40 рублей. Победитель угадал числа 23, 29, 12, 27, 1 в первом поле билета и не угадал 2 – во втором, – отметили в «Столото».

Там также напомнили, что 18 октября еще один житель Уфы сорвал крупный куш в лотерее – его выигрыш составил 132,3 млн рублей.