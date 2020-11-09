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Общество

Прокуратура Башкирии намерена забрать у экс-чиновника имущество на 22 млн рублей

На скрытые доходы он купил 11 нежилых помещений, 4 участка, дом, квартиру и машину
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура обратилась в суд с требованием забрать имущество бывшего чиновника в доход государства

Прокуратура обратилась в суд с требованием забрать имущество бывшего чиновника в доход государства

Прокуратура башкирского города Стерлитамака через суд потребовала обратить в доход государства имущество экс-чиновника на 22 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснили в ведомстве, у бывшего председателя комитета по управлению собственностью Минземимущества республики и его жены могут забрать 11 нежилых помещений, четыре земельных участка, дом, квартиру и дорогостоящий автомобиль. Все это было оценено в более чем 22 млн рублей, что превышало совокупный доход членов семьи чиновника. Прокурорская проверка показала, что внушительная часть доходов не декларировалась, а купленные на теневые деньги имущество оформлялось на близких и родственников.

До тех пор, пока Стерлитамакский городской суд не примет решение по исковому заявлению прокуратуры, имущество бывшего министерского сотрудника будет находиться под арестом.