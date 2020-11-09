Глава Башкирии обновил указ о повышенной готовности: список изменений

Хабиров изменил указ о повышенной готовности из-за коронавируса Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации. Коротко – о том, что нового появилось в указе.

– с 10 до 30 ноября пожилые люди старше 65 лет и хронически больные должны уйти на обязательную самоизоляцию. Им разрешается выходить из дома с 11:00 до 13:00 – чтобы сходить в магазин, аптеку, банк или салон связи. Такой же режим сохраняется для тех, кто находится в социальных учреждениях;

– жители до 18 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении родителей или опекунов;

– кинотеатр, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при заполняемости зрительного зала не более 30%;

– работа ночных клубов, дискотек и «иных аналогичных объектов» остается под запретом;

– работодателям рекомендуется перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников – в первую очередь работников старше 65 лет, беременных и хронически больных;

– с 9 по 22 ноября школьники с 1 по 5 и 11 классы учатся очно. Остальные – в дистанционном режиме;

– общепиты могут работать на час больше – с 6:00 до 00:00 (раньше было с 6:00 до 23:00).