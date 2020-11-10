«Спасибо, что была в моей жизни»: в Башкирии умерла бабушка девочки, которой собирали кровь

22 октября вечером погибшая попала в ДТП на трассе Уфа-Янаул.

На прошлой неделе в больнице в Башкирии скончалась бабушка 8-летней Асель Р., которой жители республики собирали кровь. Об этом «КП-Уфа» сообщила дочь погибшей.

- Мама умерла, - написала женщина корреспонденту.

К сожалению, чуда не произошло, и несчастную не удалось спасти – она умерла, не приходя в сознание, травмы оказались сильнее.

- Спасибо, что была в моей жизни, - скорбят о ней близкие и друзья.

Напомним, что 22 октября вечером погибшая попала в ДТП на трассе Уфа-Янаул. В машине она ехала вместе со своей внучкой, которая до сих пор остается в больнице.

ДТП случилось в условиях плохой погоды, на дороге в этот день были гололедица и глубокая колея. Со слов очевидцев, иномарка сначала вылетела на встречку, затем вернулась на свою полосу и перевернулась в кювете. Пострадавших госпитализировали в Бирскую больницу.