В Уфе полицейские накрыли бордель с путанами-вахтовичками

фото: МВД РБ

В Уфе полицейские накрыли бордель, который работал под видом гостиницы, и задержали его организаторов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

По данным полицейских, к созданию публичного дома причастны двое горожан 30 и 38 лет. Сначала их заведение работало под видом элитных гостиничных номеров, а затем оно переехало на другой адрес – по улице Коммунистической. Именно по нему и направились сотрудники правоохранительных органов. Они ворвались в одно из помещений, когда девушка там заканчивала прием клиента. Сотрудники дождались, пока «жрица любви» оденется, и продолжили свою работу.

– Всего в двух соседних квартирах по улице Коммунистической находились три девушки в возрасте от 19 до 25 лет. Одна является уроженкой республики, а остальные две родом из Алтайского края и Волгоградской области. Как оказалось, дамы работают здесь, что называется «вахтовым методом» и имеют гибкий график. Отработав определенное количество дней, им на смену приезжали другие красавицы, – отметили в МВД по РБ.

Оперативники полагают, что количество таких «вахтовиков» колебалось от 40 до 50 человек. Девушки признались, что пошли на такую работу «как им не хотелось трудиться в официальных организациях, где работодатели платят сущие копейки».

Полицейские провели несколько обысков по местам проживания участников организованной группы. В одном из помещений по улице Зорге они нашли 37-летнюю женщину-администратора, которая жила там и работала в качестве диспетчера. Она принимали звонки, вела финансовый контроль и наблюдение за интимным салоном. Когда к ней пришли сотрудники, она стала выбрасывать с балкона мобильные телефоны.

– Прекратить «дождь» из гаджетов удалось быстро - стражи порядка распилили замок входной двери и проникли внутрь. Избавиться от улик женщине не удалось. Разбросанные на улице телефоны были собраны и приобщены к материалам уголовного дела, – добавили в МВД.

Основными организаторами борделя считаются 30 и 38-летние жители Уфы. Они вовлекали в проституцию молодых девушек и имели с этого крупные доходы. Работниц владельцы незаконного бизнеса находили через социальные сети и сайты по трудоустройству. Полицейские изъяли у них порядка 100 тысяч рублей, телефоны, компьютеры и банковские карты. Следственное управление МВД возбудило уголовные дела о вовлечении в занятие проституцией и его организации.