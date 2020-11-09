В Башкирии пятый день кряду подтверждается смерть от коронавируса

В Башкирии вновь зафиксирована смерть от коронавируса

В Башкирии число умерших от коронавируса увеличилось до 61 человека. Об этом 9 ноября сообщил региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Смерть от инфекции фиксируется уже пятый день подряд.

Прирост зараженных коронавирусом за сутки составил 106 жителей. С начала пандемии носителями ковида стали 11 653 человек, 10 840 из которых выздоровели. За минувшие 24 часа с учета после лечения было снято 86 пациентов.

На лечении сейчас остаются 752 человека.

Напомним, сегодня глава Башкирии объявил о введении новых мер в связи с обострением коронавирусной инфекции.