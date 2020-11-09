«Чтобы мы потом опять трупы не собирали по дорогам»: Хабиров сделал важное заявление для водителей

Глава настоятельно порекомендовал водителей поменять резину на зимнюю.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 ноября Радий Хабиров сделал важное заявление, касающееся автомобилистов. Глава настоятельно порекомендовал водителей поменять резину на зимнюю.

- Сейчас вот мокрый снег пойдет, потом минусовая температура, гололед. Вот нам просто надо встретить водителей и, мне кажется, ГИБДД надо определяться, когда переобуваться, чтобы мы потом опять трупы не собирали по дорогам, - сказал Хабиров.

Несколькими минутами ранее до заявления главы республики оперативные данные по ситуации на дорогах предоставил Алан Марзаев, министр Минтранса РБ.

Со 2 по 9 ноября в республике произошло 66 ДТП, в которых пострадали 73, погибли 13. Со слов министра, самые частые причины смертельных аварий: выезд на встречную полосу, столкновения при повороте налево, наезд на пешеходов по вине как водителя, так пешехода, наезд на препятствия.