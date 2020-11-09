Дистанционное обучение для средних и старших классов планируется продлить до 22 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня на очередном собрании в правительстве республики Радий Хабиров и министр образования республики Айбулат Хажин рассказали, до какого числа будет дистанционное обучение в школах Башкирии.

Пока все решения остаются в силе: 1-5, а также 11 классы будут посещать школьные занятия очно, а вот 6-10 классы будут учиться на дистанционном режиме. Такое разделение было вынужденным решением, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса в учебных заведениях. Таким образом, дистанционное обучение в школах Башкирии продлится как минимум до 22 ноября.

При этом Радий Хабиров поручил обеспечить многодетные и малоимущие семьи, где нет компьютеров или других девайсов, необходимых для связи с учителем, обеспечить детей планшетами для дистанционного обучения школьников Башкирии. Финансирование будет выделено из регионального бюджета.

Также Айбулат Хажин подчеркнул, что вся система дополнительно образования, включая кружки и секции, также переходит на две недели на дистанционный режим.