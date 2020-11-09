Власти Башкирии изменили график работы ресторанов и баров из-за коронавируса

Хабиров отметил, что это будет разумно, и разрешил заведениям работать до полуночи.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 ноября Радий Хабиров рассказал о новых ограничениях в республике из-за распространения COVID-19. Они касаются и работы баров, кафе и ресторанов.

- Мы приняли решение ограничить их режим с 00:00 до 6:00. Не буду скрывать – ко мне обратились представители общественного питания, которые попросили, чтобы режим работы был до 00:00, - рассказал глава Башкирии.

Хабиров отметил, что это будет разумно, и разрешил заведениям работать до полуночи. Напомним, что ранее кафе и ресторанам было разрешено работать до 23:00.