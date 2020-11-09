В Башкирии подросткам запретили ходить в торговые центры без родителей

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 9 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил об очередных изменениях антиковидных правил. Поскольку школьники старших классов теперь учатся дистанционно, они часто стали появляться в торговых центрах. На это и обратил внимание глава республики.

- Мы (оперативный штаб – Ред.) приняли решение, что детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без своих родителей или опекунов. Потому что торговые центры ц нас превращаются в места прогулки и свободного нахождения и там что только не происходит. Поэтому мы включаем норму: дети до 18 лет могут там находиться только в сопровождении родителей, - подчеркнул Радий Хабиров.

Контролировать указ главы Башкирии будет министерство торговли республики.