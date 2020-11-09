Радий Хабиров ввел в Башкирии новые антиковидные меры

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Глава Башкирии Радий Хабиров ужесточил антиковидный режим в республике. Свои решения он огласил на оперативном совещании в региональном правительстве 9 ноября. Всего руководитель республики выделил четыре пункта мер.

– Первое: ношение масок в общественных местах является обязательным требованием, нарушение которого карается административным законодательством. Мы с прошлой недели начали эту работу, и я обращаюсь к жителям, чтобы к этому относились серьезно. За 3-4 дня количество проколов 2 тысячи составило. Масочный режим – это первая основа, которая позволит нам разорвать цепочку инкубационную, – сказал Хабиров.

Согласно второму решению, жители республики старше 65 лет и хронически больные должны перейти на режим жесткой самоизоляции. Они должны будут «обязательно находиться дома», и в случае нарушений их будут наказывать по все той же "административке". Данным категориям граждан разрешат выходить на улицу два часа в день – с 11:00 до 13:00. Это время выделено на прогулку и поход в магазин. Соответствующий указ будет подписан сегодня и вступит в силу с завтрашнего утра.

Еще одно – третье решение – связано с организацией помощи для находящихся на самоизоляции граждан. Речь идет о возобновлении деятельности волонтерских движений на базе штабов «Единой России» в крупных населенных пунктах и городах.

Последняя мера, о которой объявил Хабиров, касается обучения в школах. В очной форме будут учиться только 1-5 и 11 классы. Остальные переходят на дистанционный режим. Такой график будет действовать как минимум до 22 ноября. Ближе к этой дате власти «будут принимать решения о том, что делать дальше». Глава Башкирии добавил, что благодаря принятым мерам «в течение двух недель может наступить положительная тенденция» с распространением COVID-19.

Помимо четырех пунктов, Хабиров одним предложением объявил еще о двух изменениях, готовящихся для указа о режиме повышенной готовности:

– точки общепита теперь будут работать с 6:00 до 00:00 (ранее режим работы был установлен с 6:00 до 23:00);

– детям до 18 лет запретят находиться в торговых центрах без родителей или опекунов.