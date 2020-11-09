Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

«Катастрофически не хватает врачей»: глава Башкирии потребовал найти специалистов для больниц Стерлитамака

Радий Хабиров поручил решить эту проблему главу района
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)
Поиском врачей должен заняться глава района

Поиском врачей должен заняться глава района

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 9 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики признал, что в Стерлитамаке не хватает врачей. По его словам, ситуация крайне сложная.

- Стерлитамак вообще я прошу обратить внимание, более серьезно. Я знаю, что работаете, но надо искать ресурсы. Не хватает там катастрофически врачей. Мы обычно по районам бегали, а сейчас Стерлитамак очень сильно страдает. Пусть глава отрабатывает, - заявил Хабиров.

После в разговор включился премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров, который заявил, что строительство нового инфекционного госпиталя под Стерлитамаком идет по плану.

- Первого декабря первого пациента готовы будем принимать, - заявил Назаров.