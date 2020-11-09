«Катастрофически не хватает врачей»: глава Башкирии потребовал найти специалистов для больниц Стерлитамака

Поиском врачей должен заняться глава района Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 9 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики признал, что в Стерлитамаке не хватает врачей. По его словам, ситуация крайне сложная.

- Стерлитамак вообще я прошу обратить внимание, более серьезно. Я знаю, что работаете, но надо искать ресурсы. Не хватает там катастрофически врачей. Мы обычно по районам бегали, а сейчас Стерлитамак очень сильно страдает. Пусть глава отрабатывает, - заявил Хабиров.

После в разговор включился премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров, который заявил, что строительство нового инфекционного госпиталя под Стерлитамаком идет по плану.

- Первого декабря первого пациента готовы будем принимать, - заявил Назаров.