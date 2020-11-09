В Башкирии выявлено 106 новых случаев заболевания коронавирусом

Ежедневное число заболевших держится на уровне 100 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии прошло очередное оперативное совещание в правительстве республики. Где о текущей эпидемиологической ситуации отчитался глава регионального Минздрава Максим Забелин. Так, за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 106 человек, а общее число заболевших в республике достигло 11653 человек. Из них 490 человек с легкой или бессимптомной формой получают лечение амбулаторно, а 262 проходят лечение в стационарах. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четверо подключены к аппарату ИВЛ.

- Темп прироста заболеваемости составляет 0,9, а коэффициент распространения – 1. Занятость коечного фонда составляет 79 процентов. Есть резерв коек как в Уфе, так и в районах. Для ковидных пациентов перепрофилировано 5000 дополнительных коек, - отметил Максим Забелин.

Также за сутки было выписано 60 человек с выздоровлением, общее число вылечивших достигло уже 93% от всех заболевших. Число летальных исходов от коронавируса в Башкирии составляет 61 человек.