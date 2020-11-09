Вахтовик из Башкирии спас провалившегося под лед ребенка

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Вахтовик из Башкирии спас провалившего под лед мальчика в Свердловской области. Инцидент произошел 8 ноября на севере региона, в городе Краснотурьинске. Об этом сообщили коллеги из «КП-Урал».

Момент спасения на камеру телефона заснял очевидец. На кадрах записи видно, как мужчина подползает к ребенку по тонкому льду, затем хватает его за руку и вытаскивает из воды, после чего они вместе возвращаются к берегу. Известно, что героя зовут Андрей. Он бросился на помощь школьнику, когда прогуливался мимо водоема.