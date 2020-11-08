Школьник из Башкирии повис на козырьке крыши восьмиэтажного дома

Школьника из Башкирии спасли с крыши восьмиэтажного дома.

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что необычный случай произошел вечером 8 ноября в Туймазах. Там 13-летний подросток по неизвестным пока причинам забрался на крышу 8-этажного заброшенного здания, и начал по ней разгуливать. В один момент школьник оступился, и покатился вниз по пологому покрытию. В последний момент он успел зацепиться рукой за снегозадержатель. В таком положении он завис на большой высоте.

Вскоре на место прибыли спасатели Госкомитета, которые при помощи спецоборудования сняли ребенка с опасной высоты. В пресс-службе ведомства сообщили, что школьник не пострадал.

Мальчика передали в руки полицейских, которые, в свою очередь, свяжутся с его родителями.