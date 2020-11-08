В Башкирии женщина жестоко наказала любовника за изнасилование ее матери

В Белокатайском межрайонном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Мечетлинского района. В пресс-службе суда сообщили, что фигурантка уголовного дела убила своего сожителя за то, что тот изнасиловал ее мать.

По материалам дела, в январе 2020 года во время ссоры мужчина признался подсудимой, что в 1998 году изнасиловал ее мать. После этого заявления оскорбленная женщина решила расправиться со своим возлюбленным. Для этого она взяла со стола кухонный нож и умышленно ударила им лежащего на кровати мужчину в шею.

Потерпевший скончался на месте происшествия из-за колото-резанного ранения шеи слева с повреждением щитовидной железы, общей сонной артерии слева. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.