В Башкирии ищут сбившего 25-летнего парня водителя

Фото ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера вечером в Уфимском районе произошло смертельное ДТП. По данным госавтоинспекции, на втором километре автодороги Булгаково-Фомичево был сбит насмерть 25-летний местный житель.

В ведомстве полагают, что неизвестный водитель допустил наезд на пешехода и сразу же скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался еще до приезда машины скорой помощи.

Госавтоинспекция республики опубликовала просьбу к очевидцам сообщить любую имеющеюся информацию о произошедшем.