В Башкирии подростков застали за опасным занятием на детской площадке

Встревоженный житель Салавата выложил в социальную сеть Вконтакте фотографии подростков, которые, по его словам, занимались на детской площадке очень опасным занятием. Мужчина посчитал, что сможет призвать родителей юношей обратить внимание на то, чем занимаются их дети.

– Вчера не смогли разбить, так как я начал снимать на видео. Они увидели и ушли, на замечание "уберите", крикнули "нет"! Родители этих двух подростков, детей учить надо хорошим манерам, а не разбивать окна из мусорки. Они притащили и разбили на детской площадке. Проведите беседу, – написал автор поста.

Комментаторы поддержали возмущенного жителя Салавата, отметив, что эти подростки также играют на той же самой детской площадке.

Дабы оградить ребенка от дурного влияние улицы, его можно записать в одну из секций или кружков. Ранее в «КП-Уфа» сообщали, что сейчас в Башкирии это можно сделать с помощью специального сертификата, который можно погасить на сайте. Подробнее о такой системе мы рассказывали в этой статье.