В Башкирии нашли водителя красной машины, сбившего насмерть мужчину

В пресс-службе республиканской госавтоинспекции сообщили о результатах поисков водителя, который сбил мужчину в Кугарчинском районе на красной машине и скрылся с места происшествия.

По данным ГИБДД, водитель скрылся с места происшествия намеренно. Им оказался, отмечается в сообщении, 20-летний парень. Водитель рассказал правоохранителям, что сбежал с места ДТП, потому что испугался.

Напомним, тело 63-летнего жителя Кугарчинского района было найдено 6 ноября около 18:40 на улице Мира в селе Подгорное.