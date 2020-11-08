Жителей Уфы напугала кровавая лужа около подъезда

Фото: Подслушано Сипайлово/Вконтакте

Подписчики социальных сетей опубликовали жуткие фотографии, которые были сделаны в уфимском микрорайоне Сипайлово. Местные жители сообщили, что около подъезда на улице Рыльского была обнаружена лужа ярко-красного цвета, похожая на кровь.

– Не знаю, что здесь произошло. Улица Максима Рыльского, 4 подъезд 1. Позвонили в диспетчерскую в Сипайлово, сказали, что у них выходной, а в понедельник сделают заявку на уборку. Вот какого жителям этого подъезда в выходные дни наблюдать эту картину, – пишет возмущенная подписчица городского паблика.

Уфимцы под постом однозначно пришли к выводу, что это кровь и выразили надежду, что ее хозяин остался живым.