В Башкирии на продавщицу с ножом напал уже судимый мужчина

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что 7 ноября произошло нападение на продавщицу магазина в Белорецке. О произошедшем в правоохранительные органы доложил местный житель, который рассказал, что к нему обратилась за помощью раненная пострадавшая.

По предварительной версии, в магазин, где работает жертва преступления, зашел постоянный покупатель, который попросил продать ему банку пива. Как только женщина отвернулась, он схватил нож и ударил им в живот, а после выкрал из кассы 18 тысяч рублей и скрылся.

В настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает. Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний местный житель, который, со слов правоохранителей, отважился на этот поступок, так как хотел выпить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой» УК РФ.