Минздрав Башкирии раскрыл личность погибшего от коронавируса пациента

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили информацию о новом погибшем от коронавирусной инфекции. В ведомстве также сообщили подробности о скончавшемся.

По данным пресс-службы министерства, в течение последних суток от COVID-19 скончался 56-летний мужчина, который был прописан в Ханты-Мансийске. Место его фактического проживания в министерстве не уточнили. Среди сопутствующих заболеваний у жертвы была диагностирована гипертоническая болезнь и атеросклероз аорты.

В Башкирии за сутки подтвердился еще 101 случай заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 11 457 человек, число погибших достигло 60 человек. Ранее также стало известно, что в сентябре этого года резко вырос показатель смертности по Башкирии.