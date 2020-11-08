В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса

Администрация главы Башкирии сегодня, 8 ноября, опубликовала актуальные на 12:00 данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В сообщении сказано, что от COVID-19 скончался еще один человек.

По данным пресс-службы главы, в настоящий момент зарегистрировано всего 11 547 случаев заболевания. За последние сутки число носителей увеличилось на 101 человек. Активно лечатся сегодня 733 человека. Из них 261 находятся в стационарах, а еще 472 болеют в легкой форме.

Сообщается также об увеличении числа умерших. За сутки скончался еще один житель региона. Всего зарегистрировано 60 жертв COVID-19.