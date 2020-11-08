В Башкирии поймали извращенца-инженера

В башкирском Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин, передает собственный источник «КП-Уфа».

По полученной информации, его подозревают в домогательстве и попытке изнасиловать 43-летнюю местную жительницу и 29-летнюю девушку 13 сентября. В настоящий момент его задержали по подозрению в совершении преступления.

По данным собственного источника, мужчина работает инженером в крупной местной компании.