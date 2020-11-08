Знаменитый уфимский доктор дал несколько советов по лечению коронавируса

На фото Глеб Глебов

Набирающий популярность врач-инфекционист из Уфы Глеб Глебов опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграмм очередной пост, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Прежде чем дать советы, медик предупредил своих читателей, что пост «носит информационный характер».

Прежде всего, Глебов отметил, что если у вас пропадет вкус и запах, то паниковать не стоит, так как с такими симптомами пациенты чаще всего переносят заболевание в легкой форме.

– Первые две недели нельзя искусственно провоцировать появление запахов, то есть, не стоить слушать эфирные масла, дышать спиртовыми растворами, звездочкой и прочее, это может вам только навредить, – отметил он.

Инфекционист также подчеркнул, что не стоит пытаться «покапать что-нибудь, аскорбинку и прочее», так как, если терапия не направлена на лечение сопутствующих заболеваний, то может навредить.

– Все доктора стали часто наблюдать повышение сахара в крови после перенесённого заболевания, даже у пациентов, не принимавших дексаметазон. Это, скорее всего, связанно со следующими факторами: поражение сосудов поджелудочной железы и прием огромного количества препаратов, в том числе антибиотиков в больших количествах. <….> Также приём множества антибиотиков убивает микрофлору нашего кишечника, что приводит к несвойственному в нормальном состоянии усваиванию сахаров. Так что ещё одна рекомендация: в процессе заболевания и реабилитации следует ограничить приём сладкого, объяснять, чем опасен повышенный сахар в крови не буду, итак всем понятно, – заключил он.

Ранее Глеб Глебов делился своими мыслями о том, как быстрее победить COVID-19. Специалист отметил, что проблема «не в медицинском персонале», и представил властям алгоритм действий из пяти пунктов.