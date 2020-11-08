Эксперты федерального шоу раскрыли тайну мальчика из Башкирии, у которого постоянно держится высокая температура

Фото: doc-tv.ru

На федеральном канале «Доктор» разобрали загадочный случай Коли из Уфы. 10-летний мальчик уже год живет с повышенной температурой. В течение дня она держится в районе 38 градусов и понижается лишь к вечеру. Школьника пытались лечить от разных недугов. Одни врачи списывали жар на парагрипп, другие - на ОРВИ, третьи - на термоневроз и расстройство вегетативной системы, но лечение всех этих недугов долгосрочного эффекта не дало.

Эксперты шоу «Теледоктор» отметили, что предыдущие диагнозы мальчика были либо слишком обширны, либо некорректны. Так, по словам невролога Шихмирзы Набиева, один из диагнозов Коли - «интракраниальная гипертензия», обычно ставится молодым девушкам с ожирением и у него другая «клиника».

По версии врачей, причины загадочной болезни мальчика могут крыться не только во внешних факторах. Детский психолог Татьяна Котович предположила, что лихорадкой может проявляться реакция организма на стресс. К тому же мама Коли отмечает, что во время каникул его состояние улучшается, а с возвращением в школу возвращается и температура.

Фото: ГТРК "Башкортостан"

С Котович согласилась врач-психиатр Анна Басова. По ее словам, при отсутствии данных, которые могли бы подтвердить соматическую патологию, нельзя исключать психосоматический характер болезни ребенка.

Педиатр Александр Сиволобов выдвинул версию, что у мальчик может страдать от синдрома Мюнхгаузена: самостоятельно вызывать у себя жар.

Однако все специалисты сошлись во мнении, что в ситуации Коли необходима комплексная помощь врачей и психологов. Не лишним будет также поработать с мамой мальчика, считает психолог Татьяна Котович.

«Дело может подвинуться, когда мама успокоится и, если признает, что ей тоже нужна помощь, чтобы отделить свои чувства злости и досаду от несбывшихся ожиданий», — цитирует Котович doc-tv.ru.