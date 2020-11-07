Уфимец был огорчен после встречи с таинственной незнакомкой

Уфимец отдал незнакомке свой телефон и больше его не видел Фото: Артем КИЛЬКИН

Доверчивый уфимец лишился телефона, пожелав помочь незнакомке. Как стало известно "Комсомолке" от собственного источника в правоохранительных органах, днем 3 ноября 35-летний мужчина шел по улице Баргузинской и возле дома №19 столкнулся с некоей Алиной. Девушка была ему едва знакома, но когда она попросила у мужчины телефон, чтобы позвонить, тот не смог ей отказать. Уфимец отдал ей свой «Alcatel» и больше его не видел - девушка испарилась вместе с мобильником.

Расстроенный горожанин к вечеру решил идти в полицию. Заявление он подал уже ближе к часу ночи 4 ноября, при этом мужчина был пьян.

Известно, что стражи порядка изучили место происшествия и сняли семь отпечатков рук. Процессуальное решение по факту мошенничества пока не принято.