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Спорт

Вратарь «Уфы» ответил «балаболам» и прокомментировал 15-е место команды

Александр Беленов призвал болельщиков поддержать клуб в непростое время
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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"Сейчас тяжелое время для клуба, но назло всем балаболам мы вылезем"

"Сейчас тяжелое время для клуба, но назло всем балаболам мы вылезем"

Вратарь «Уфы» прокомментировал ситуацию в клубе. В своем Инстаграме Александр Беленов назвал «балаболами» всех, кто не верит в шансы «горожан» сохранить место в Премьер-лиге.

«Сейчас тяжелое время для клуба, но назло всем балаболам мы вылезем», - написал Беленов в сториз. К сообщению был прикреплен пост приятеля футболиста, живущего в северной столице.

«Несмотря на то, что мой друг из Питера, он все равно болеет за нас», - подчеркнул голкипер, призвав болельщиков поддержать команду из столицы Башкирии.

На сегодняшний день «Уфа» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в активе, опережая лишь «Ротор», у которого 6 очков и одна игра в запасе.