Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

Нас может ждать «день жестянщика» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятный сюрприз может ожидать водителей, которые окажутся на трассах Башкирии вечером 7 ноября и утром 8 ноября. Региональное МЧС предупредило жителей республики об ухудшении погоды. Так, уже сегодня вечером в регион придут холодные дожди, которые сменятся мокрым снегом. Завтра же нас может ждать «день жестянщика».

По данным синоптиков, температура воздуха будет то подниматься выше нуля, то опускаться. Ночью столбик термометра может достигнуть отметки в -5 градусов, что неминуемо приведет к ледяному покрытию дорог.

Редакция «Комсомолки» напоминает, что в таких погодных условиях лучше отложить необязательные поездки за пределы города. Особенно в горные восточные, северо-восточные и юго-восточные районы Башкирии.