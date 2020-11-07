В Башкирии ищут водителя красной машины, сбившего насмерть мужчину

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В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть мужчину. Тело 63-летнего жителя Кугарчинского района было найдено 6 ноября около 18:40 на улице Мира в селе Подгорное. У погибшего имелись травмы, характерные для наезда. В ГИБДД Башкирии сообщили, что предполагаемый виновник гибели пешехода скрылся. По предварительным данным, он управлял красным автомобилем.

Госавтоинспекция республики ищет очевидцев аварии, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. Если вы стали свидетелем этого инцидента, обратитесь в ближайший отдел полиции.