Минздрав Башкирии раскрыл личность 59-й жертвы коронавируса

В стационарах Башкирии остаются 259 пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Башкирии рассказали о 59-й жертве коронавирусной инфекции. Смерть от COVID-19 подтвердилась у 58-летнего мужчины из Дюртюлинского района. Сообщается, что у него было два сопутствующих заболевания: гипертоническая болезнь и хронический пиелонефрит.

Отметим, что на 7 ноября в регионе коронавирус выявили у 11446 человек, суточный прирост составил рекордные для осени 103 человека. В стационарах лечатся 259 пациентов, из которых 14 в тяжелом состоянии (трое на ИВЛ). Еще 452 человека проходят лечение амбулаторно.

Количество выявленных случаев внебольничной пневмонией за сутки – 296, уточнили в Минздраве республики.