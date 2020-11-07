В Башкирии еще 103 человека заразились коронавирусом, зарегистрирована очередная смерть

Еще один человек скончался от ковида за минувшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчерашний рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 99 человек - оказался побит. На 7 ноября прирост составил уже 103 человека. Такие цифры приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Напомним, максимальный показатель за сутки был зафиксирован 5 июня - 119 выявленных случаев. В итоге общее число заразившихся инфекцией на данный момент достигло 11446 человек.

Растет и статистика смертей. Сообщается, что еще один человек скончался от ковида за минувшие сутки. Таким образом, число жертв инфекции составляет 59 человек. Личность погибшего пока не раскрывается.

Выздоровели и выписались из больниц 273 жителя Башкирии.