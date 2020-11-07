«Едят ветки, запивая холодной водой»: в Уфе двум щенкам и их матери ищут дом

Собака спокойная, ласковая, а щенки смышлёные и активные

Жители Уфы ищут дом для собаки и двух ее щенков. Животные оказались брошены в центре города, возле универмага "Уфа". Временами их подкармливают местные жители, но случаются и голодные дни. По словам зоозащитницы Натальи Д., порой кутята и мать едят ветки, запивая их холодной водой. При этом животные не проявляют агрессии к людям.

- Собака спокойная, ласковая, щенки смышлёные и активные, - уверяет Наталья.

У самой женщины уже есть дома собаки, поэтому дать кров бездомному семейству она не может, но надеется на помощь других неравнодушных, ведь скоро наступят холода, а кутятам и их матери негде прятаться от мороза. Всех, у кого есть возможность приютить щенков, Наталья просит связаться с ней по телефону 8 917 493 25 74.