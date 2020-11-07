Супруги из Уфы построили дом из кинескопов и зеркал

Супруги застеклили целую веранду кинескопами. Фото: скриншот репортажа

Супруги Гильмановы из Уфы решили построить дом, который бы выделялся на фоне однотипных коробок. Они выбрали для него оригинальные материалы - зеркала и кинескопы. Первыми они отделали стены постройки, а кинескопы пустили на остекление веранды. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, старые приборы собирали всем миром - их приносили родственники и знакомые.

На фоне диковинного дома уже устроила фотосессию музыкальная группа «Узорица». Их интерес вызвало и соседнее строение - дом, который супруги возводят для дочери. Он тоже с изюминкой, но его оригинальность - в интерьере. Внутри все повторяет природные изгибы древесины. Музыканты отметили, что из него тоже получится удачная зона для фотосъемки.