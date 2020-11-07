На крупном заводе в Башкирии устроили пикантную фотосессию для взрослых

На крупном заводе в Башкирии устроили фотосессию пикантную фотосессию для взрослых Фото из открытых источников

Накануне один из крупных заводов Башкирии устроил фотосессию с участием обнаженных девушек модельной внешности.

Фотографии необычного для суровых трудящихся тяжелой промышленности действа случайно попали в соцсети. На них девушки с оголенными частями тела позируют прямо на фоне станков и, по всей видимости, в переговорной комнате руководства. К фотосессии организаторы отнеслись ответственно – отстроили в помещениях свет и пригласили фотографов с дорогой техникой. Подтверждают проведение фотосессии и снимки моделей, которые они позже выложили в соцсети.

Остается загадкой, в каких целях решили проводить откровенную фотосессию в таком необычном для этого месте. Вполне вероятно, что для заводчан хотят подготовить красочный календарь на 2021 год с участием моделей на фоне рабочей обстановки.