В уфимской квартире в праздничный день обнаружили труп младенца

Бездыханное тело младенца было обнаружено около 8:40 утра Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничное утро 4 ноября обернулось трагедией для родителей четырехмесячного ребенка из Уфы. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что бездыханное тело младенца было обнаружено около 8:40 по местному времени в одной из квартир на улице Коммунистической. Видимых повреждений на теле ребенка не было.

Судя по всему, смерть наступила глубокой ночью, между двумя и тремя часами. Что стало ее причиной, пока не ясно. Существует вероятность, что мальчик просто задохнулся во сне. Тело малыша передали на судебно-медицинское исследование, чтобы установить обстоятельства его гибели.