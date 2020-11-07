Власти Уфы рассказали, какой процент горожан носит маски в общественном транспорте

Фото: мэрия Уфы

Очередные проверки на соблюдение антиковидных правил в уфимских маршрутках прошли накануне. Проверяющих, в числе которых был замглавы администрации города, курирующий транспорт, Ильдар Юланов, интересовало соблюдение масочного режима и проведение дезинфекции в салонах.

Юланов отметил, что уфимцы стараются придерживаться санитарных требований. По его оценке, только около 5 процентов пассажиров не соблюдают масочный режим.

Дезинфекция же проводится дважды в день. Кроме того, у водителей есть средства, которыми предписано обрабатывать салон после каждого рейса: ручки, поручни, двери. По словам директора компании «Уфа-Лайн» Рустема Кадерметова, сами водители ежедневно проходят медицинский контроль и им замеряют температуру.